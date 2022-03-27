Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России

В ближайшее время в Луганской народной республике может состояться референдум о ее вхождении в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.
«Глава ЛНР Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум по поводу вхождения в состав России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские Вооруженные силы уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где проводились ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.