Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России

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27 марта 2022, 11:48

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

В ближайшее время в Луганской народной республике может состояться референдум о ее вхождении в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

«Глава ЛНР Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум по поводу вхождения в состав России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские Вооруженные силы уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где проводились ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.