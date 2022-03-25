Байден в Польше вновь заявил, что считает Путина «военным преступником»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2022, 20:24 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Американский президент Джозеф Байден в пятницу, 25 марта, во время визита в Польшу повторно назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником". Президент США надеется, что его личное мнение не будет отлично от формальной юридической оценки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной подобную риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Байден посетил Польшу, находился неподалеку от Украины и в ходе визита сделал заявление: "Самое для нас важное - это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником". "И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого", - полагает глава американского Белого дома.

Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США.

Президент Польши Анджей Дуда на встречу с Байденом задержался из-за того, что самолет польского лидера вынужден был совершить аварийную посадку в Варшаве. В Жешув польский лидер прилетел на резервном самолете.

Послу США в Москве Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Байдена в адрес Путина, - сообщили 21 марта в МИД РФ.