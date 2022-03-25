Министерство обороны во второй раз с начала военной спецоперации в Украине назвало число потерь: 1351 погибший и 3825 раненых

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25 марта 2022, 16:46 Источник: ТАСС

Впервые с 27 февраля Министерство обороны России назвало в пятницу число потерь среди военнослужащих в ходе военной спецоперации РФ в Украине.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», - сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской.

Ранее Минобороны назвало пропагандистским враньем сообщения о «реальных» потерях российской армии, которые распространяет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

О гибели военнослужащих в Украине сообщают время от времени главы отдельных регионов — Санкт-Петербурга, Тувы, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Калининградской области.