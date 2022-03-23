В Петербурге простились с полковником инженерных войск Западного военного округа Овчаренко, погибшим в Украине

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23 марта 2022, 15:55 Источник: "Фонтанка"

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в среду простились с полковником Николаем Гончаренко, который погиб в ходе военной спецоперации России в Украине, сообщило издание «Фонтанка». Гончаренко, по данным издания, был заместителем начальника инженерных войск Западного военного округа.

На сайте администрации Санкт-Петербурга размещено соболезнование губернатора Александра Беглова и сообщение о том, что полковник посмертно награжден Орденом Мужества.

«Мужественный и сильный человек, он защищал право людей на жизнь, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он был до конца верен присяге, данной Родине, честно исполнил воинский долг. За ратный подвиг он награжден Орденом Мужества», - говорится в соболезновании.

По данным Минобороны России от 27 февраля потери российских войск в ходе военной спецоперации составили 498 погибших и 1597 раненых. Больше информации о потерях ведомство не предоставляло. В то же время о гибели военнослужащих сообщали главы некоторых регионов — Тувы, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Калининградской области.