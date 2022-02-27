Министерство обороны РФ впервые с начала военной операции в Украине сообщило о потерях среди россиян

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27 февраля 2022, 20:12 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

Впервые с начала военной операции в Украине Минобороны России упомянуло о погибших, раненых и военнопленных среди россиян. Цифры потерь при этом не называются.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», - сообщил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Он рассказал и о том, что «немного» военнослужащих захвачены в плен.

Ранее в воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов разместил в своем инстаграме пост, в котором выражает соболезнования по поводу гибели в Украине офицера Российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса».

«Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира», - написал Меликов.