Глава МИД Великобритании: ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО

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27 февраля 2022, 13:27

Лиз Трасс, фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить президента РФ Владимира Путина.

Трасс отметила, что Британия борется не только за суверенитет и право на самоопределение Украины, но и свободу и демократию в Европе. По ее словам, «если не остановить Владимира Путина, то под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова». Дипломат добавила, что Лондон не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом.

Министр подчеркнула в эфире телеканала Sky News, что те экономические убытки, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Российской Федерацией и Украиной.