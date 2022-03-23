Bloomberg: в начале марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина подавала в отставку, однако она не была принята Путиным

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23 марта 2022, 20:51 Источник: "Коммерсантъ"

Фото с сайта kremlin.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина после начала военной операции России в Украине и введения масштабных санкций подавала заявление об отставке, однако оно не было принято президентом России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой сразу на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Как рассказали источники агентства, уход председателя Центробанка был бы расценен главой государства как предательство. Сама Набиуллина, так же, как и официальные лица в Кремле не ответили на просьбу агентства прокомментировать данную информацию.

В начале марта, когда стали распространяться слухи об отставке Набиуллиной, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего об этом неизвестно.

18 марта Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Срок ее полномочий заканчивается в июне 2022 года.