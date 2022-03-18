Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

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18 марта 2022, 10:45 Источник: Telegram

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром в пятницу, 18 марта, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру действующей главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

Подчеркивается, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал профильному комитету по финансовому рынку поручение внести вышеуказанный вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта в соответствии с существующей процедурой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на должность главы Центробанка внесет Владимир Путин, отметив, что Кремль никогда не анонсирует такие решения.