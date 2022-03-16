Песков о переназначении Набиуллиной председателем ЦБ: никогда не анонсируем такое

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16 марта 2022, 16:53 Источник: РИА Новости

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин через несколько дней должен внести в Государственную думу кандидатуру на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, кандидатуру кого на должность главы Центробанка Владимир Путин внесет. Песков традиционно ответил на вопрос по кадрам, что Кремль никогда не анонсирует такие решения.

"Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал официальный представитель Кремля.

В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его руководителя Эльвиры Набиуллиной.