Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о заявлении об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

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9 марта 2022, 15:30 Источник: РИА Новости

Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла в среду сообщил, что в Кремле ничего не известно о том, что Эльвира Набиуллина подала в отставку.

Слухи об этом начали активно распространяться в соцсетях, после того как было объявлено о санкциях США, из-за которых оказались заморожены активы Центробанка.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этом.

«Нет, нам об этом неизвестно», - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов, известно ли ему о заявлении Набиуллиной. Песков также подчеркнул, что президент Путин всегда неоднократно давал высокую оценку работе Центробанка и непосредственно его главы Эльвиры Набиуллиной.