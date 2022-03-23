Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2022, 16:29

Уже 10 лет Дальний Восток является приоритетом в региональной политике Кремля. Под него создали особое министерство и щедрую программу развития – предполагается вложить 11, 5 трлн рублей за 5 лет (с 2020 по 2025 г.). Но толку совсем немного. А ответственные чиновники боятся признать очевидную вещь: командно-административными методами Дальний Восток не поднять. Ни показухой, ни мегапроектами не удаётся перебороть очевидные экономические истины: людям должно быть выгодно здесь жить, работать и инвестировать.



Вроде бы жить на Дальнем Востоке одно удовольствие: переселенцу в возрасте до 35 лет выдают 200 тыс. рублей плюс по 120 тыс. на жену и каждого ребёнка. Вчерашний студент, получив диплом и устроившись на работу где-нибудь под Хабаровском, получает подъёмные 800 тыс. рублей. Профессионалу, которому исполнилось 35 лет, положен бонус 400 тысяч. Плюс пресловутый дальневосточный гектар, который бесплатно положен жителю самого удалённого от Москвы федерального округа.



Тем не менее премьер-министр Михаил Мишустин недавно отметил, что на Дальний Восток переехали 20 тыс. человек за три года. Но 100 тыс. свалили в обратном направлении за тот же период. И главную задачу стратегии по развитию этого макрорегиона пока решить не удаётся.



Простой обзор деловой жизни Дальнего Востока в 2021 г. создаёт впечатление, что здесь всё шиворот-навыворот. Например, много лет вкладывали деньги в развитие БАМа и Транссиба, надеясь, что возить товары из Китая в Европу станет дешевле именно через Россию. И вот свершилось: на фоне удорожания морских перевозок через Суэцкий канал российский транзит оказался на 30–40% дешевле. Во Владивосток и Находку пошёл беспрецедентный вал контейнеров из Поднебесной, и наши порты захлебнулись, оставляя суда на рейде или сокращая квоты по заходам в порт. Хотя сколько было сказано речей, что возможности старых и новых портов Дальнего Востока практически безграничны.



Рыбопромышленникам обещали льготы на перевозку рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Власти рассчитывали за год поставить в Нечерноземье 20 тыс. тонн минтая, а бизнес подал заявки только на 4 тыс., потому что субсидия покрывала только 6 рублей на кило рыбы. А вся перевозка в итоге обходится под 30 рублей на кило – сущее разорение.



Согласно исследованию ВЦИОМ, 28% жителей Дальнего Востока хотели бы сменить место жительства и навсегда покинуть регион. Это при том, что за последние 20 лет народу и так стало меньше на 23%. Иностранные инвесторы в один голос говорят, что в России главный критерий эффективности предприятия – отношение местных властей. Фискальные льготы, отмена налога на имущества – всё это прекрасно и ценно. Но оно не будет работать, если губернатор испугается, что с крупным инвестором в его вотчину придут «чужие» силовики.



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