WarGonzo: военные армии ДНР поблагодарили ВСУ за обустроенные с комфортом окопы в Марьинке

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2022, 09:36

Боец армии ДНР/ скриншот из видеосюжета WarGonzo

Военные корреспонденты проекта WarGonzo продолжают цикл сюжетов «Лица Народной Милиции ДНР». На этот раз в кадр попал боец республиканской армии с позывным «Внук». Боец поблагодарил украинские части за оставленные при отступлении комфортабельные окопы.

Авторы уточняют, что родом «Внук» из пгт. Желанное. Воюет в звании старшего сержанта, в окопах Донбасса уже 8 лет, ещё со Славянска.

Снимали сюжет в освобожденной недавно Марьинке. Военнослужащий армии ДНР после импровизированной благодарности за качество отстроенных окопов провел по ним экскурсию.

«Ваш максимум – это строители! Вояки из вас никакие! Поэтому мы здесь», − цитирует слова бойца канал военкоров.

Накануне стало известно, что стремительное отступление украинских войск под Марьинкой случилось настолько быстро, что командование подразделений ВСУ оставило в окопах сведения о личном составе.