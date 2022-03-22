WarGonzo: под Марьинкой офицеры ВСУ бросили данные украинских подразделений

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22 марта 2022, 11:37

Танк ДНР под Марьинкой, Anvar Galeev/ Russian Look

Стремительное отступление украинских войск под Марьинкой случилось настолько быстро, что командование подразделений ВСУ оставило в окопах сведения о личном составе. Такую информацию сообщает проект военкора Семёна Пегова WarGonzo во вторник, 22 марта.

Оставленные данные позволяют найти и идентифицировать поимённо каждого участника украинского формирования, которые наносили удары по мирным кварталам Донецка.

«Вся эта информация, без сомнения, будет передана компетентным органам и пригодится в расследовании военных преступлений украинских вооружённых сил на территории ДНР», − подчеркнули военкоры.

Ранее стало известно, что 67 бойцов Вооруженных сил Украины и неонацистов сдались в плен российским военным под Киевом.