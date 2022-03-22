TG-канал «RT на русском»: 67 бойцов армии Украины и неонацистов сдались в плен военным РФ под Киевом

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22 марта 2022, 09:07

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

67 бойцов Вооруженных сил Украины и неонацистов сдались в плен российским военным под Киевом. На это указывается в посте, размещенном в Telegram-канале «RT на русском».

«67 бойцов ВСУ и неонацистов сдались в плен под Киевом. Сняли их “тепленькими”, буквально как только их привезли в тыл на фильтрацию. Сухпай здоровым, обезболивающее раненому — коротко о том, как наши обращаются с пленными», — говорится в выложенной публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченские бойцы приступили к штурму города Мариуполя под руководством депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.