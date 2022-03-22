Министр транспорта РФ Савельев: из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов - они арестованы за границей

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22 марта 2022, 14:16 Источник: "Интерфакс"

Самолеты, Nikolay Gyngazov/globallook.com

С начала спецоперации РФ в Украине и введения западных санкций Россия потеряла 78 самолетов. Лизинговые компании не хотят вступать в переговоры, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«У нас всего самолетов в стране было [до санкций] 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах», - заявил глава минтранса на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, лайнеры были арестованы даже в дружественных России странах: Армении, Турции, Азербайджане.

Как сказал Савельев, договориться с лизинговыми компаниями о выкупе самолетов невозможно, поскольку они не идут на переговоры. Поэтому было принято решение о переводе авиапарка в российский реестр. Уже переведено почти 800 лайнеров.

«Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями. Тем не менее, мы надежду не теряем и мы их не отдаем. Потому что отдать - означает оставить себя без авиации», - объяснил Савельев.