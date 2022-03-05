Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта

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5 марта 2022, 14:55

самолет, фото: pexels.com

«Росавиация» предложила российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа – 8 марта.

«С 00.00 часов по московскому времени 8 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России ... с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что россияне могут воспользоваться услугами иностранных компаний для перелета в третьи страны, которые не закрыли воздушное пространство для РФ, а также вернуться на родину рейсами российских или зарубежных перевозчиков - через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и Сербию. Помимо этого, можно комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте.

Ранее Росавиация порекомендовала россиянам воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время.