Минтруд: с 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 8,6%

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19 марта 2022, 18:22 Источник: ТАСС

Пенсионерка, Zamir Usmanov/globallook.com

С 1 апреля социальные пенсии в России будут увеличены на 8,6%. Индексация коснется пособий около 4 млн россиян, сообщила в субботу пресс-служба Минтруда РФ.

Получателями социальных пенсий в нашей стране являются граждане, которые по каким-то причинам не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Первоначально планировалось, что они будут проиндексированы в апреле на 7,7%. После введения санкций в отношении России в ответ на ее спецоперацию в Украине, президент страны Владимир Путин пообещал увеличить в ближайшее время размеры пенсий и социальных пособий.

Как сообщили в министерстве, для индексации социальных пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей.