Путин пообещал увеличить в ближайшее время размеры пенсий и всех социальных пособий

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16 марта 2022, 17:48 Источник: Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел в среду в режиме видеоконференции совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации. Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат.

Президент отметил, что встреча проходит "в сложное время, когда наши Вооружённые Силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию".

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", - сказал Путин. По его словам, будет повышен "минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума". Бюджетникам увеличат зарплаты.

В последнее время российские власти всегда называли основной целью снижение уровня бедности россиян, повышение их доходов. "Подчеркну, что даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, это вполне реализуемые задачи даже сегодня", сказал Путин и призвал правительство и регионы сконцентрироваться на этой задачи.

Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".