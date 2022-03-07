Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 7,7%

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7 марта 2022, 10:29 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению в России увеличатся с 1 апреля на 7,7 процента. Социальные пенсии в нашей стране получают граждане, которые по каким-то причинам не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Социальные пенсии людям назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек.

После индексации с 1 апреля 2022 года социальная пенсия в среднем вырастет на 800 рублей. После индексации с 1 апреля 2021 года на 3,4% средний размер социальной пенсии составил 10,2 тысячи рублей.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают около 700 тысяч россиян. Государственные пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным госслужащим. Государственные пенсии по старости выплачиваются гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; государственные пенсии по инвалидности назначаются военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", космонавтам; государственные пенсии по случаю потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.

Госдума в первых числах марта 2022 года приняла закон об оперативном повышении пенсий российским гражданам.