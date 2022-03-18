Украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене

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18 марта 2022, 22:04 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук (на переднем плане), Sergei Chuzavkov/globallook.com

В пятницу Лычаковский районный суд Львова вынес определение о заочном аресте главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщил телеграм-канал госбюро расследований Украины.

Медведчук обвиняется в государственной измене. В мае 2021 года он стал фигурантом дела о незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения. Кроме того, как считает следствие, Медведчук связан с контрабандой угля с территорий Донбасса. Генпрокуратура Украины заявляет, что контакты Виктора Медведчука с Москвой «подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах».

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест. Однако с началом военной операции в Украине он покинул свой дом в Киеве и его нынешнее место пребывания неизвестно.