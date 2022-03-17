Глава ДНР обратился к России за усилением республиканской ПВО

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17 марта 2022, 13:52

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Власти Донецкой Народной Республики направили России просьбу об усилении системы ПВО республики. Глава государства Денис Пушилин отметил, что работа в процессе. Информацию сообщает в четверг, 17 марта, RT.

«С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к России, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», − уточняет свое решение глава ДНР. По словам политика, работа над этим вопросом находится в процессе.

Напомним, 14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». Штаб ДНР сообщил, что в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли двадцать человек

По уточненным данным погиб при теракте, по меньшей мере, 21 человек и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.