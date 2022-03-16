Посевная на носу

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16 марта 2022, 05:58

Фото: Денис Нагаев

Приморским аграриям на техническую модернизацию из краевого бюджета направят 711 миллионов рублей.

«Кроме того, в ближайшую неделю сельхозпроизводителям края банки выдадут семьсот миллионов рублей краткосрочных льготных кредитов на проведение весенних полевых работ. Сейчас в оформлении кредитных линий дополнительно находятся на рассмотрении банков более восьмисот миллионов рублей. Государственная поддержка позволит закупить технику, топливо, запчасти. Это особенно важно в преддверии посевной кампании», – подчёркивает министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Между тем, 12 миллиардов рублей предусмотрело правительство России на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники. Это один из самых востребованных инструментов технологической модернизации агропромышленного сектора. Так, в 2021 году аграрии Приморского края закупили более 300 единиц сельскохозяйственных машин – тракторов, комбайнов, кормоуборочной и прочей техники, основная часть которой приобретена именно в лизинг.