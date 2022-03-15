Психолог Бояринова порекомендовала в стрессовый период избегать острых тем в общении с близкими

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15 марта 2022, 15:43 Источник: Общественная служба новостей

ссора, pixabay.com

Семейный психолог Светлана Бояринова в рамках разговора с журналистами во вторник, 15 марта, рассказала, как в стрессовый период не испортить отношения с родственниками и близкими друзьями.

Эксперт порекомендовала избегать острых тем во время разговора, не писать об этом в социальных сетях и мессенджерах и уточнила, что сама придерживается этих правил. "Я сижу тихо со своим мнением и не высовываюсь", – подчеркнула в разговоре с Общественной службой новостей Светлана Бояринова.

Психолог посоветовала объяснить близким, что не стоит обсуждать сложную тему, а также предложить каждому оставаться при своем мнении, поскольку важно сохранить хорошие отношения.