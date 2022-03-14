Психолог Пономаренко заявила, что ведение личного дневника поможет справиться с тревогой и стрессом

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14 марта 2022, 09:06

тетрадь, pixabay.com

Психолог Анастасия Пономаренко заявила утром в понедельник, 14 марта, что регулярное ведение личного дневника примерно за десять минут до отхода ко сну позволяет снизить уровень тревоги и стресса.

По словам Анастасии Пономаренко, хорошо, когда ведение дневника превращается в ритуал, поскольку мозг человека очень любит определенность и воспринимает ее как отсутствие опасности.

Психолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" уточнила, что если за десять минут до сна написать о событиях прошедшего дня, то это поможет успокоиться, осознать значимость своих достижений, а также позволит заняться саморефлексией и самоидентификацией, что существенно повышает качество жизни.