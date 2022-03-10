Как снимать стресс разным знакам Зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 марта 2022, 16:20 Екатерина Максимова,

Сейчас, когда у всех кризис, что в переводе с латыни "время принятия решений", некоторые советы Вам на заметку! Овнам, подопечным планеты Марс, необходим выплеск энергии. Им в сложившейся ситуации хочется прокричаться, призывать всех к активным действиям. Но спустя время очень можно пожалеть о тех активных, агрессивных действиях, которые вы предпринимаете. Я рекомендую этому знаку заниматься спортом, для Вас это панацея сейчас от необдуманных действий и депрессии.

Тельцам, которым чрезвычайно тяжело менять привычки, сейчас может быть очень нелегко, потому что как раз от привычного мы стремительно отходим. Советую планировать какие-то небольшие этапы, над которыми вы имеете влияние. Создавать себе картину стабильности через малые, уютные шажки - еду, досуг, встречи с близкими. Чтобы определенная часть жизни, несмотря на стихию, все равно шла по плану. Встречи с родными ваш антидепрессант!

Управляемые Меркурием Близнецы, обязательно должны выговориться, выписать свою боль и беспокойство. Увеличиваем количество живых звонков, лучше именно слышать голос, а не переписываться. Общение с друзьями вам необходимо. Дружеские игры и посиделки добавят сил. И сейчас самое время писать рассказы, где сублимация страха и негодования перейдет в творчество.

Сентиментальным Ракам главное совсем не забиться в свою раковину, иначе так можно заработать психоз, что совсем не захочется выходить из дома! Вспоминаем, что в Раке кульминирует Юпитер - планета путешествий. Да, для Раков главное безопасность и уют близких, но чтобы совсем не уйти в себя, хорошо предпринимать семейные поездки, пусть не на дальние расстояния, главное сменить обстановку.

Львы сперва очень бурно могут реагировать на происходящее, слезы остановить практически невозможно, да и не стоит! Дайте своему дождю пройти. А потом выходите в свет! Этому знаку для комфорта обязательно нужно блеснуть, выйти в общество. Светская жизнь, хоть в каком-то виде лучшее лекарство.

Девы, подопечные Меркурия, дотошные интеллектуалы и гуманисты нуждаются во время стресса в систематизации хоть какой-то области и логистике. Обязательно обрисуйте план хотя бы в той теме, которая Вам подвластна, чтобы ощутить порядок. Также этим настоящим ценителям чистоты просто необходимо сделать генеральную уборку помещения, запастись всем необходимым для здоровья. Забота о нуждающихся еще один ключ для выхода из стресса!

Весы, эти эстеты и дипломаты тяжело воспринимают ситуации, когда нужно срочное, радикальное решение. Им важно выбрать точное направление действий и не сворачивать! Весам, чтобы победить стресс необходимо быть в паре! Еще этих подопечных Венеры лечит творчество, игра, сцена. Искусство дает энергию.

Инфернальные Скорпионы, пожалуй, лучше всех справляются в кризисных ситуациях, потому что их управители — это Плутон - символ трансформации и Марс - прообраз силы. Кроме того, в этом знаке экзальтирует Уран, который олицетворяет перемены. В кризис они занимают лидерскую позицию и ведут за собой других. Им следует доверять своему внутреннему голосу. Самое лучшее средство для борьбы со стрессом этого знака - секс с любимым человек. Именно из интимной сферы этот знак черпает вдохновение.

Стрелец, пожалуй, самый оптимистичный знак, который вселяет радость в души других. Юпитер, планета путешествий и наставничества, управляет этим знаком, поэтому Стрельцам хочется отправиться в дальние дали, когда подступает печаль и отчаянье. Если это возможно, обязательно уезжайте в отпуск. Кроме того, учительство - верный ключ к обретению спокойствия. В экстремальных ситуациях ваше призвание - обучать и заниматься благотворительностью.

Козерог, управляемый Сатурном, казалось бы, самый несокрушимый из всех знаков, в экстремальной ситуации может стать похожим на свою противоположность - чувственного Рака. В моменты стресса ему просто необходимо выплакаться на плече у близкого человека, когда чужие не видят. Выпустить своего внутреннего ребенка, который жаждет участия, игры и ласки вам просто необходимо. И если вы это сделаете, то обязательно подпитаете свою сильную волю и снова будете руководить и охранять.

Водолеи, управляемые Ураном, способны привносить уникальные решения в стрессовых обстоятельствах. Именно они могут дать абсолютно непредсказуемый, правильный ответ в бушующем мире. Потому что имеют талант анализировать и предвидеть будущее: к их решениям и прогнозам стоит прислушиваться! Ваш ключ к снятию стресса - генерация уникальных идей и трансляция их окружающим.

Рыбы, подопечные Нептуна, склонны жить абсолютно в своей реальности! И это неплохой выход из внешнего стресса. Но здесь существует опасность уйти в зависимость, диапазон большой - от игромании до алкоголя и других препаратов. Эта опасность очень реальна, если не сублимировать свой огромный потенциал образов в творческое русло. Ловите момент и прямо сейчас приступайте к отложенному в долгий ящик роману!

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