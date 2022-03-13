В Москве cын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин приковал себя наручниками к дверям «Макдоналдса»

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13 марта 2022, 22:56 Источник: РБК

Лука Затравкин, Anatoly Lomokhov/globallook.com

В воскресенье скандально известный сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин приковал себя наручниками к дверям ресторана «Макдоналдс» в центре Москвы. Таким образом он, по его словам, «выразил свой личный манифест».

Как сообщалось, на фоне военной спецоперации РФ в Украине «Макдоналдс» объявил о закрытии своих ресторанов в России. По мнению Затравкина, таким образом «люди, которые насаждали свои ценности, свои обычаи, свою культуру и свободу» в российское общество, «решили, что могут ограничивать его свободы на территории России».

Протестующего музыканта доставили в отделение полиции, где выписали штраф.