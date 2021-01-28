Сын Никаса Сафронова не против «закрутить с Бузовой роман» и отдать свое семя для «хорошего потомства»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 января 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Лука Затравкин, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Музыкант Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, заявил, что расставание телеведущей Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном для него трагедия. Однако он не против «закрутить роман» с певицей, поскольку она с каждым днем ему нравится все больше.

«Для меня расставание Бузовой – трагедия. Трагедия, что мужчина, встретив женщину, не находит нужных слов и не совершает поступков, чтобы ее удержать. Или еще хуже – решает бросить ее. Это подло и низко! Даже если Ольга ушла первой, в этом тоже вина Давы», - высказал сын художника.

Затравкин считает, что Манукян не смог создать гармонию в восприятии себя, позволить женщине молиться на него и думать, как же она счастлива рядом со своим парнем.

«Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться. Ольга может завоевать мое сердце – большое и трепещущее, хоть оно в данный момент и занято. Могу сказать ей и всем охотницам за моим сердцем: оно может принадлежать одной женщине», - пояснил он.

При этом Затравкин готов отдать Бузовой свой биоматериал, чтобы она стала матерью и родила хорошего ребенка. По его словам, «рожать стало не от кого: мужики переводятся».