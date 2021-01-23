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Представитель Давида Манукяна прокомментировала его расставание с Бузовой

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Представитель Давида Манукяна прокомментировала его расставание с Бузовой
Давид Манукян, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна, представитель бывшего бойфренда телеведущей Ольги Бузовой Давида Манукяна, заявила, что блогер не будет комментировать ситуацию с их расставанием. По ее словам, молодой человек слишком занят съемками в танцевальном проекте.

«Эту тему он не комментирует и не собирается … Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет. Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте "Танцы со звездами", каждый день репетиции», - высказала она в беседе с kp.ru.

Анна отметила, что «весь этот скандал - забота пиар-службы Ольги Бузовой».

Ранее Бузова сама объявила поклонникам о своем разрыве с Давидом Манукяном.

БА

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