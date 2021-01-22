Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном

Утром в пятницу, 22 января, стало известно, что певица Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Эту информацию артистка предоставила на своей страничке в соцсети.
"Нас больше нет. Я свободная девушка", – заявила Ольга и добавила, что решила об этом сообщить лично, чтобы избежать лишних вопросов. Бузова подчеркнула, что Манукян "творит страшные и непонятные вещи".
Певица попросила поклонников не задавать ей никаких вопросов, а также "помочь ей выжить", поскольку ее семья переживает тяжелые времена.
Ольга отметила, что благодарна Давиду за моменты счастья, а также добавила, что любила и любит его.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.