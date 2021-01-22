Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном

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22 января 2021, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Утром в пятницу, 22 января, стало известно, что певица Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Эту информацию артистка предоставила на своей страничке в соцсети.

"Нас больше нет. Я свободная девушка", – заявила Ольга и добавила, что решила об этом сообщить лично, чтобы избежать лишних вопросов. Бузова подчеркнула, что Манукян "творит страшные и непонятные вещи".

Певица попросила поклонников не задавать ей никаких вопросов, а также "помочь ей выжить", поскольку ее семья переживает тяжелые времена.

Ольга отметила, что благодарна Давиду за моменты счастья, а также добавила, что любила и любит его.

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