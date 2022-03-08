Компания McDonald's приостановит работу 850 ресторанов в России

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8 марта 2022, 21:16 Источник: РИА Новости

Anton Belitsky, globallookpress.com

Компания McDonald's приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания своей сети в России. СМИ сообщили о временном закрытии более восьми сотен ресторанов McDonald's в российских городах со ссылкой на генерального директора компании, - передает во вторник, 8 марта, вечером РИА Новости.

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, ранее сегодня объявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по защите жителей Донбасса.

После этого страны Запада и США вводят против России санкции.