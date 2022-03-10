Политолог Орлов предложил повысить лимит на снятие валюты семьям с детьми

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10 марта 2022, 09:45

доллары, pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной предложил повысить лимит на снятие валюты вкладчикам с детьми.

В обращении Антон Орлов напомнил, что на фоне введения масштабных западных санкций в отношении российских организаций и физлиц ЦБ ограничил для россиян возможность снятия наличной валюты с банковских вкладов суммой 10 тысяч долларов в течение шести месяцев.

Как сообщает RT, ссылаясь на политолога, вышеуказанное решение не учитывает, есть ли у вкладчика дети.

Орлов предложил в целях поддержки граждан с детьми рассмотреть целесообразность повышения лимитов на снятие валютной наличности гражданами на 10 тысяч долларов за каждого ребенка в возрасте до 14 лет включительно.