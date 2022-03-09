Банк России установил временный порядок обращения наличной валюты до 9 сентября

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9 марта 2022, 07:12 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан России. В частности, речь идет о запрете на снятие с валютных вкладов более 10 тысяч долларов.

Сообщается, что снять можно будет и большую сумму, однако остальную часть денег гражданин получит в рублях по курсу на день выдачи. В Банке России сообщили, что ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В период действия временного порядка средства будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Граждане РФ могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, причем условия по ним не изменятся.