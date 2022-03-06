ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой пять тысяч долларов в месяц

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 марта 2022, 12:02 Источник: РИА Новости

доллары, фото: pexels.com

Центральный банк России сообщил, что вынужден ограничить переводы супругам и родственникам, которые находятся заграницей, суммой пять тысяч долларов в месяц из-за повышенной волатильности на валютном рынке.

В письме регулятора говорится, что данная мера вводится в дополнение к уже принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, из-за повышенной волатильности на валютном рынке.

«… уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами – резидентами суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца»,- пояснили в ЦБ.

К таким физическим лицам относятся супруги или близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (общие отец или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). Данное требование касается переводов денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж.

Ранее аналитик Антон Лопатин рассказал, что сейчас принимаются вынужденные меры для того, чтобы валюта из России не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля.