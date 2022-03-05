Банк России ограничил переводы за рубеж родственникам суммой пять тысяч долларов в месяц

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5 марта 2022, 16:26 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Центробанк РФ установил еще одно ограничение для банков на фоне "повышенной волатильности" валютного рынка. Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж пятью тысячами долларов для физических лиц—резидентов со своих счетов для супругов и ближайших родственников - родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

О письме от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева узнала газета "Коммерсантъ". Двое банкиров подтвердили его получение.

Аналитик Антон Лопатин пояснил, что сейчас "это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из России не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля".

Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». В качестве одной из этих мер предусмотрено ограничение вывоза наличной валюты из России суммой 10 тысяч долларов.

Центральный банк России с пятницы, 4 марта, снизил комиссию при покупке валюты на бирже с 30 до 12 процентов для физических лиц.