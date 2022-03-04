ЦБ России снизил комиссию при покупке валюты на бирже c 30 до 12 процентов

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4 марта 2022, 09:18 Источник: Банк России

фото: pixabay.com

Центральный банк России с пятницы, 4 марта, снизил комиссию при покупке валюты на бирже с 30 до 12 процентов для физических лиц. О корректировке комиссии на операции по покупке валюты на бирже сегодня сообщил Банк России.

С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%. Для юридических лиц устанавливается комиссия на уровне 12% от суммы операции", - говорится в сообщении ЦБ.

Днем ранее 3 марта Центробанк предписал взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже. В ЦБ объяснили такую меру "выравниванием конкурентных условий между банками и брокерами".

По данным РБК, в Сбербанке уточнили, что предписание регулятора распространяется только на операции, осуществляемые через брокерские счета, и не влияет на обмен наличной валюты.