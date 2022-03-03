ЦБ ввел комиссию 30 процентов для физлиц на покупку долларов и евро на бирже

Банк России с 3 марта ввел комиссию для физических лиц на покупку валюты на бирже. Центробанк предписал брокерам взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро, фунтов.
Предписание действует до его отмены. В ЦБ пояснили, что комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
Клиенты ВТБ банка рассказали "АН", что в среду, 2 марта доллары купить не смогли. В отделении ВТБ им предложили записаться на 10 марта, чтобы купить валюту.