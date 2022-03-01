Владимир Путин своим указом ограничил вывоз из России иностранной валюты 10 тысячами долларов США

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1 марта 2022, 22:55 Источник: ТАСС

Доллары, Maksim Konstantinov/globallook.com

Владимир Путин 1 марта подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». В качестве одной из этих мер предусмотрено ограничение вывоза наличной валюты из России суммой 10 тысяч долларов.

«Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», - говорится в документе.

В понедельник, 28 февраля, после введения санкций в отношении России, Совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых.