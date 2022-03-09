В России за сутки выявили 58 675 новых случаев заражения COVID-19

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9 марта 2022, 11:50

ПЦР тест, Sebastian Kahnert/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 58 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 645 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Количество госпитализаций в стране за минувшие 24 часа составило 3 054 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,6%.

Выздоровели за 24 часа 92 732 человека, что на 17% меньше, чем вчера.