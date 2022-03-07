Заболеваемость COVID-19 в Китае выросла до уровня февраля 2020 года

Аргументы Недели → В мире 13+

7 марта 2022, 18:05 Источник: Свободная пресса

ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

В Китае заболеваемость коронавирусом нового типа выросла до уровня февраля 2020 года и достигла 769. Согласно последней информации, многие зараженные ранее приехали в страну из-за рубежа.

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточнил, что из-за границы на территорию Китая прибыли 243 из заразившихся. 327 человек переносят COVID-19 в легкой форме, еще 442 являются бессимптомными носителями.

Отметим, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в КНР наблюдается в течение недели. Самая сложная ситуация к настоящему моменту зафиксирована в Гуандуне, Цзилине, Шаньдуне, а также в Шанхае.