Сервисы Apple Pay и Google Pay для выпущеных в России карт Visa и Mastercard будут недоступны

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6 марта 2022, 15:59 Источник: РИА Новости

карта, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Центральный банк России сообщил, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для приостановивших в РФ работу карт VISA и Mastercard. Карты продолжат работать в стране как обычно до истечения срока их действия.

В ЦБ отметили, что для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay, который можно установить на Android.

«Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков»,- пояснили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что картами VISA и Mastercard, выпущенными за пределами РФ, нельзя будет расплатиться на территории страны, а картами, которые были выпущены в России, заграницей. Российский карты продолжат действовать за рубежом до 9 марта. Затем трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах также не будут доступны.