«Альфа-Банк» сообщил, что российские карты Visa и Mastercard будут действовать до 9 марта за рубежом

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6 марта 2022, 14:31

карта, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Альфа-Банк» сообщил, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard будут работать без ограничений за рубежом до 9 марта включительно. Однако с 10 марта все операции будут доступны только на территории РФ.

«Если вы за границей - рекомендуем снять наличные. А если в России - у вас есть несколько дней, чтобы решить: подписки на какие зарубежные онлайн-кинотеатры и сервисы продлевать»,- говорится в Телеграм-канале финансовой организации.

Ранее россиянам предложили оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок заграницей. Ее можно заказать в нескольких российских банках: Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Солидарность» и др.

Сбербанк, Альфа-Банк и Тинькофф решают вопрос с запуском карт.