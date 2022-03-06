В Национальной системы платежных карт россиянам посоветовали оформить «Мир»-UnionPay для оплаты покупок за рубежом

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6 марта 2022, 09:39 Источник: РИА Новости

карта, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), комментируя приостановку деятельности Visa и Mastercard в России, предложили путешественникам оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок заграницей.

В ведомстве отметили, что карта «Мир»-UnionPay принимается как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay. Ее можно использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. В НСПК уточнили, что карты Visa и Mastercard, выпущенные в российских банках, продолжат работать внутри страны в обычном формате.

При этом оформить карту «Мир»-UnionPay можно в нескольких российских банках: Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, банк «ВБРР», Примсоцбанк, банк «Приморье», банк «Зенит» и «Почта банк».

Ранее сообщалось, что Visa и Mastercard приостанавливают операции в России. Картами, выпущенными за пределами РФ, нельзя будет расплатиться на территории страны, а картами, которые были выпущены в России, заграницей.

