Visa и Mastercard приостанавливают операции в России

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6 марта 2022, 07:11 Источник: РИА "Новости"

банковские карты, pixabay.com

Mastercard приняла решение приостановить предоставление услуг на территории России. Согласно последним данным, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard.

Уточняется, что карты, выпущенные за пределами РФ, не будут работать на российской территории.

С аналогичным заявлением выступила Visa. Подчеркивается, что все транзакции, которые были инициированы с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а выпущенные финансовыми организациями за пределами РФ, не будут функционировать на территории Российской Федерации.

Согласно данным экспертов, операции по картам международных платежных систем, которые были выпущены российскими банками, по-прежнему будут работать в стране даже в случае отключения от Visa или Mastercard.