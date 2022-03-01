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Компания Mastercard заблокировала нескольким финансовым институтам России доступ к платежной сети

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Компания Mastercard заблокировала нескольким финансовым институтам России доступ к платежной сети
банковская карта, pixabay.com

Утром во вторник, 1 марта, стало известно, что Mastercard заявила о блокировке доступа нескольких финансовых институтов к платежной сети в результате распоряжений о санкциях в отношении РФ.

Информация о том, что доступ ряда фининститутов к платежной системе Mastercard был заблокирован вследствие распоряжений о санкциях, предоставлена в заявлении компании.

Ранее сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали введенных против РФ в связи с ситуацией на Украине санкций. Под персональные рестрикции попали шесть представителей руководства страны.

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