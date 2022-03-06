Штаб территориальной обороны ДНР: из Мариуполя и его пригородов эвакуировано более 300 человек

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек.
Отмечается, что горсовет объявил об эвакуации местных жителей через сутки после согласованного на российско-украинских переговорах срока, с 10.00 до 21.00 в Мариуполе установлен режим тишины.
При этом Народная милиция ДНР информировала о минировании жилых домом и парковых зон в центре Мариуполя. Боевики украинского батальона «Азов» (запрещён в РФ) заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 «Лепесток».
Напомним, что утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе открыли гуманитарные коридоры.
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Народной милиции Донецкой Республики продвигаются вперёд на западной и северо-западной окраинах Мариуполя.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, кольцо вокруг города сужается, в отдельных кварталах силовики уже проводят зачистку.