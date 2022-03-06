Штаб территориальной обороны ДНР: из Мариуполя и его пригородов эвакуировано более 300 человек

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6 марта 2022, 13:51

жители Мариуполя, фото: Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек.

Отмечается, что горсовет объявил об эвакуации местных жителей через сутки после согласованного на российско-украинских переговорах срока, с 10.00 до 21.00 в Мариуполе установлен режим тишины.

При этом Народная милиция ДНР информировала о минировании жилых домом и парковых зон в центре Мариуполя. Боевики украинского батальона «Азов» (запрещён в РФ) заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе открыли гуманитарные коридоры.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Народной милиции Донецкой Республики продвигаются вперёд на западной и северо-западной окраинах Мариуполя.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, кольцо вокруг города сужается, в отдельных кварталах силовики уже проводят зачистку.