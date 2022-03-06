Конашенков: подразделения Народной милиции Донецкой Республики наступают на западной и северо-западной окраинах Мариуполя

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6 марта 2022, 12:25

Фото: Соцсети

Войска Луганской Народной Республики, продолжая наступление освободили населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зелёная Долина, Закаблуховка. Силы Донецкой Народной Республики освободили населённые пункты Передовое, Карьерное и Равнополь. Штурмовые отряды Народной милиции Донецкой Республики продвигаются вперёд на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Полностью зачищен от бойцов противника жилой квартал Старый Крым. Об этом и других событиях специальной операции сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Войска российских Вооруженных Сил наступая продвинулись на 11 км и взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское.

По объектам военной инфраструктуры Украины ведётся огонь высокоточным оружием большой дальности действия. Игорь Конашенков заявил: «Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове.

За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Хочу обратить внимание. читателя на тот факт, что российские средства ПВО сбивают украинские военные летательные аппараты над территорией, которую контролируют ВСУ.

Представитель Минобороны также сообщил: «Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ. Подразделением ракетных войск РФ уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил,111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, <Бук М-1> и <Оса>, а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены: 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата».