В Челябинске закрыли два катка из-за непогоды

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6 марта 2022, 08:52 Анна Семенова

Катки засыпало снегом. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Покататься в выходные не получится.

Еще вчера была весна, а сегодня город вновь погрузился в сугробы. И заканчиваться снегопад пока не собирается. На трассе М-5 ограничен проезд большегрузов и автобусов, в МЧС предупреждают водителей об опасных условиях и просят без крайней необходимости не выезжать за город.

А на городских катках закрыли посещение. Минимум сегодня, 6 марта, скоротать досуг на льду парка им.Терешковой и в ЦПКиО им.Гагарина будет нельзя.

Что касается челябинских дорог, то сегодня на их расчистку отправлено 263 единицы техники и 287 рабочих.