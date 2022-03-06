В Челябинске закрыли два катка из-за непогоды

Покататься в выходные не получится.
Еще вчера была весна, а сегодня город вновь погрузился в сугробы. И заканчиваться снегопад пока не собирается. На трассе М-5 ограничен проезд большегрузов и автобусов, в МЧС предупреждают водителей об опасных условиях и просят без крайней необходимости не выезжать за город.
А на городских катках закрыли посещение. Минимум сегодня, 6 марта, скоротать досуг на льду парка им.Терешковой и в ЦПКиО им.Гагарина будет нельзя.
Что касается челябинских дорог, то сегодня на их расчистку отправлено 263 единицы техники и 287 рабочих.