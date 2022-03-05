Депутат Рады Украины Гончаренко: у СБУ были четкие данные о госизмене члена делегации на переговорах с Россией Киреева

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5 марта 2022, 19:05 Источник: Интерфакс, РИА Новости

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в субботу прокомментировал информацию об убийстве Службой безопасности члена украинской переговорной группы Дениса Киреева.

По данным Гончаренко, Служба безопасности Украины заподозрила Киреева в госизмене и при задержании сегодня утром застрелила его, - сообщает "Интерфакс".

В сообщении нардепа в его телеграм-канале говорится: "При задержании Служба безопасности Украины застрелила члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене". Гончаренко со ссылкой на собеседников в политических кругах утверждает, что у СБУ были четкие данные о госизмене Киреева.

Блогер Анатолий Шарий утверждает, что Киреева застрелили у здания суда в центре Киева, - передает РИА Новости. "Переговорщика на первой, гомельской, встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — написал Шарий в Twitter.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании.

Денис Киреев принимал участие в первом раунде российско-украинских переговоров, которые прошли в Гомельской области Белоруссии в конце февраля, 28 числа. На вторых переговорах его не было.

Кирееву было 45 лет. В свое время он окончил Банковский Институт UNICO в Амстердаме.Работал в разных банках в Киеве.

Из открытых источников известно, что Киреев дружил с вице-премьер-министром Украины Андреем Клюевым, главой СБУ Иваном Бакановым.

Политолог Марков считает, что СБУ ликвидировала Дениса Киреева, чтобы запугать членов делегации Украины на переговорах с Россией.