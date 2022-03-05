Политолог Марков: СБУ ликвидировала Дениса Киреева, чтобы запугать членов делегации Украины на переговорах с Россией

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5 марта 2022, 15:49

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Служба безопасности Украины ликвидировала Дениса Киреева, чтобы запугать членов киевской делегации на переговорах с Российской Федерацией. Об этом написал в своем Telegram московский политолог Сергей Марков.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники СБУ убили при задержании представителя Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева, который подозревался в государственной измене.

«Цель убийства — запугивание членов делегации. И запугивание вообще всего истеблишмента Украины. Дело в том, что сейчас все больше ЛОМов (лидеров общественного мнения — АН) в Киеве начали думать, что надо бы уступить России и принять ее условия. Вот запугать их и должны убийство Киреева и арест известнейшего депутата Верховной Рады многих созывов Нестора Шуфрича», — отметил Сергей Марков.