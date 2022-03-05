Депутат Рады Дубинский: сотрудники СБУ убили при задержании представителя Киева на переговорах с Россией Дениса Киреева

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5 марта 2022, 14:15

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Сотрудники Службы безопасности Украины убили при задержании представителя Киева на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — отметил парламентарий.

По его словам, с 2010-го по 2014 годы Киреев занимал должность первого заместителя председателя правления украинского Государственного сберегательного банка.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Владимир Зеленский переехал в Польшу и находится в американском посольстве в Варшаве.